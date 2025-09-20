مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن اقتحام متظاهرين مبنى في منطقة كفار سابا، حيث كان يُقام حفل نخب لحزب الليكود، دُعي إليه أعضاء كنيست ووزراء من الحزب.

وقالت الصحيفة العبرية، تُظهر لقطات من موقع الحدث عشرات المتظاهرين داخل المبنى، بينما تفصلهم الشرطة الإسرائيلية عن منطقة الفعالية.

في وقت سابق، أغلق مئات المتظاهرين الطرق المؤدية إلى المبنى في محاولة لمنع أعضاء الليكود من المشاركة في الفعالية.

وفي وقت سابق أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، أنها قد تبدو الليلة الأخيرة، وذلك بعد نداء عائلات المخطوفين، تحولت شوارع إسرائيل ليلة السبت إلى ساحات غضبٍ واحتجاج؛ إذ أشعل إخلاء المخيم قرب منزل بنيامين نتنياهو بالقدس موجة مظاهرات امتدت إلى مختلف أنحاء إسرائيل، مع حشود مركزية في ساحة هاتوفيم بتل أبيب وساحة باريس بالقدس.



وفي مفترق كركور وقف المئات مطالبين باتفاق يُنقذ الرهائن، بينما اجتاحت جموع الآلاف شوارع حيفا حتى مفترق حوريف، مرددين الهتافات لإنهاء الحرب وإرجاع الرهائن، أحياءا أو أمواتا.

وفي خطاب صاخب بحيفا، قال القائد السابق للأسطول الثالث عشر بالجيش الإسرائيلي ، ران غلينكا: «لا أثق بك يا نتنياهو. لستَ رجل أمن ولا رجل اقتصاد أنت كاذب متعجرف، وربما لا يهمك موت عشرين شخصا آخرين طالما تستطيع تفادي المسؤولية».



وفي كفار سابا أغلق المحتجون الطرق المؤدية إلى احتفال رسمي بمناسبة رأس السنة العبرية حضره وزراء من الليكود، تعبيرا عن رفضهم للتعيين المرتقب لديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك). وهتفوا: «لن تحتفلوا بينما الدولة تنهار»، محذرين من أن تعيينه قد يجر جهاز الأمن إلى حافة الانهيار، ويضع مفاتيح أمان البلاد بيد "مخلصين خطرين" بلا حسيب ولا رقيب