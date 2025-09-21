قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«غزة» ترد على الادعاءات الإسرائيلية: مزاعم استهداف فرق الأمم المتحدة «مُغرضة»
طبيعة أسوان تختلف .. تعرّف على حالة الطقس في أول أيام الدراسة 21-9-2025
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
«عبدالله السعيد لا يُقارن».. محمد صلاح يكشف أبرز مميزات لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة
الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك
تفاصيل مشادة محمد شوقي مع الحكم محمد معروف بعد لقاء زد وبيراميدز .. فيديو
«بانزا» يلتزم بتدريبات الزمالك .. وقرار مشاركته في يد «فيريرا»
دعاء أول يوم دراسة.. يسهل على الطلبة كل ما هو عسير وصعب
الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية .. ضغوط متنامية وعزلة مُتزايدة لإسرائيل
مجانًا .. «النقل» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل
نادر العشري: خوان بيزيرا عوّض رحيل زيزو وتألق مع الزمالك
الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح مستقبل القطاع الصحي في مصر.. برلمانيون: خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة الطبية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

تقى الجيزاوي

تحدّثت الفنانة سماح انور عن النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "كتالوج" وتجسيدها لشخصية أم هاشم، والتي نالت إعجاب جمهورها بشكل كبير.

وقالت سماح أنور في لقاء خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري على هامش تكريمها في حفل توزيع جوائز دير جيست، إن التكريم بالنسبة لها يمثل فرحة وتقديرًا لأعمالها الفنية التي تقدمها.

سماح أنور: شخصية أم هاشم تشبهني

وعن شخصية أم هاشم التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل "كتالوج"، أكدت أنها قريبة منها في الكثير من الصفات، لذلك تعتبر أن الدور قريب منها.

وعن المشاركة الشبابية في المسلسل، أكدت سماح أنور أنها لم تعتبر أن هناك فرقًا بين الجيل الكبير والجيل الجديد، وكل فنان يجب أن يؤدي عمله على أكمل وجه بعيدًا عن التفرقة بين الأجيال.

وعن المعايير التي تختار على أساسها أعمالها الفنية، قالت سماح أنور إن الأهم بالنسبة لها أن يكون الدور جديدًا ومختلفًا عما قدمته من قبل، وهو بالفعل ما تسعى إليه دائمًا.

واختتمت سماح أنور حديثها بالإشارة إلى أنها ستشارك في مسلسل سيُعرض قريبًا، إلى جانب عرض فيلم "إن غاب القط".

فيلم "إن غاب القط"

ويضم فيلم "إن غاب القط" مجموعة مميزة من النجوم، منهم: آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، إلى جانب عدد من الفنانين.
الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

سماح انور اعمال سماح أنور حفل توزيع جوائز دير جيست ٢٠٢٥

