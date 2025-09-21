سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

تحدّثت الفنانة سماح انور عن النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "كتالوج" وتجسيدها لشخصية أم هاشم، والتي نالت إعجاب جمهورها بشكل كبير.

وقالت سماح أنور في لقاء خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري على هامش تكريمها في حفل توزيع جوائز دير جيست، إن التكريم بالنسبة لها يمثل فرحة وتقديرًا لأعمالها الفنية التي تقدمها.

سماح أنور: شخصية أم هاشم تشبهني

وعن شخصية أم هاشم التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل "كتالوج"، أكدت أنها قريبة منها في الكثير من الصفات، لذلك تعتبر أن الدور قريب منها.

وعن المشاركة الشبابية في المسلسل، أكدت سماح أنور أنها لم تعتبر أن هناك فرقًا بين الجيل الكبير والجيل الجديد، وكل فنان يجب أن يؤدي عمله على أكمل وجه بعيدًا عن التفرقة بين الأجيال.

وعن المعايير التي تختار على أساسها أعمالها الفنية، قالت سماح أنور إن الأهم بالنسبة لها أن يكون الدور جديدًا ومختلفًا عما قدمته من قبل، وهو بالفعل ما تسعى إليه دائمًا.

واختتمت سماح أنور حديثها بالإشارة إلى أنها ستشارك في مسلسل سيُعرض قريبًا، إلى جانب عرض فيلم "إن غاب القط".

فيلم "إن غاب القط"

ويضم فيلم "إن غاب القط" مجموعة مميزة من النجوم، منهم: آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، إلى جانب عدد من الفنانين.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.