أخبار البلد

العام الدراسي الجديد| تخصيص الحصة الأولى للحديث عن الانتماء وحب الوطن

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياسمين بدوي

أكدت مديريات التربية والتعليم أن جميع المدارس ملتزمة بتنفيذ التعليمات الخاصة بـ تخصيص الحصة الأولى للحديث عن الانتماء وحب الوطن.

وينتظم اليوم العام الدراسي الجديد في جميع محافظات الجمهورية وعلى رأسها القاهرة والجيزة ، وذلك بعد أن بدأ أمس بداية محدودة في 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت 

دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة

ومن جانبه .. وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وفي هذا الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن جداول تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس في جميع المراحل التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 مؤكدة ما يلي :

  •  يبدأ العمل يوم السبت في المدارس التي تعمل يوم السبت 
  •  يخصص يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب KG1 و الصف الأول الابتدائي ، والصف الأول الإعدادي ، والصف الأول الثانوي
  •  يخصص يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب KG2 و الصف الثاني الابتدائي ، والصف الثاني الاعدادي ، والصف الثاني الثانوي بالإضافة لما سبق
  •  يخصص يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف الثالث الابتدائي ، والصف الثالث الاعدادي ، والصف الثالث الثانوي ، بالإضافة لكل ما سبق
  •  يخصص يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف الرابع الابتدائي ، والصف الخامس الابتدائي بالإضافة لكل ما سبق
  •  يخصص يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف السادس الابتدائي بالإضافة لكل ما سبق

الترم الأول 88 يوما واجازة نصف السنة 24 يناير

 

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل العام الدراسي الجديد مؤكدة ما يلي :

  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026
  •  بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026
  •  إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

اقرأ أيضًا:

  •  موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026


 

التربية والتعليم المدارس العام الدراسي الجديد العام الدراسي

