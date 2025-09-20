حسام الغمري: أمريكا وحلفاؤها لجأوا لتغيير أدواتهم في المنطقة بعد فشل التدخل العسكري المباشر

قال الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري إن الولايات المتحدة وحلفاءها لجأوا إلى تغيير أدواتهم في المنطقة بعد فشل التدخل العسكري المباشر خصوصًا عقب تجربة العراق التي أثبتت أنها مكلفة وباهظة، موضحًا أن البديل كان الاعتماد على حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف الوعي والإدراك الجماهيري وتعمل على تقويض ثقة المواطن في الدولة وقيادتها.

التشكيك في القرارات

وأضاف الغمري، خلال حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان كانت الأداة الأمثل لهذا النهج حيث اعتمدت على استراتيجية ثلاثية هي: التشكيك في القرارات، والتشويه في الإنجازات، والتخوين للمسؤولين، بما يسهل تنفيذ مخططات «إسرائيل الكبرى»، مشيرًا إلى أن تقارير بحثية أمريكية منها تقرير «راند»، أوصت بالاستفادة من خبرة بريطانيا التاريخية في توظيف الجماعة لخدمة المخططات الغربية.

ولفت الغمري إلى شخصية عبدالرحمن أبو دية الذي ارتبط بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جنوب أفريقيا، وتم إدراجه على قوائم الإرهاب الأمريكية قبل تجميد القرار لاحقًا، كدليل على التداخل بين شبكات الجماعة ومشروعات الغرب في المنطقة، مؤكدًا أن ما يجري اليوم يوضح أن الجماعة ظلت أداة رئيسية لتفكيك الدول العربية وإضعافها لصالح إسرائيل.