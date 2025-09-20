آيزنكوت: استيطان غزة "حماقة استراتيجية".. وكتائب القسام تتوعد الاحتلال

قال غادي آيزنكوت، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، إن دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة غزة يمثل "حماقة إستراتيجية"، مشددًا على أن هذا الخيار لن يؤدي إلى "حسم فوري" مع حركة حماس.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "إسرائيل اليوم"، انتقد آيزنكوت القيادة العسكرية الحالية للجيش الإسرائيلي، معتبرا أنها "غير مناسبة" للمرحلة الراهنة.

في المقابل، صعدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من لهجتها تجاه الاحتلال، ونشرت عبر قناتها على "تليغرام" صورة وصفتها بـ"الوداعية" للأسرى الإسرائيليين لديها، وقالت إن نشرها يأتي نتيجة "تعنت نتنياهو وخضوع زامير"، في إشارة إلى القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل.

وأكدت القسام أن غزة لن تكون "لقمة سائغة" للجيش الإسرائيلي، وأضافت: "نحن لا نخشاكم، وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم"، مشيرة إلى تجهيز "جيش من الاستشهاديين" وآلاف الكمائن والعبوات الناسفة، متوعدة بجعل غزة "مقبرة للجنود الإسرائيليين".

كما حذّرت من أن العملية البرية المتواصلة ستقود إلى "حرب استنزاف قاسية" ستكلف إسرائيل مزيدًا من القتلى والأسرى، موضحة أن مقاتليها تلقوا تدريبات خاصة على زرع العبوات داخل آليات الاحتلال، وأن الجرافات العسكرية ستكون "هدفًا مميزًا" لكتائبها.

وفي تهديد مباشر للأسرى، قالت القسام إنهم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، وأكدت: "لن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم"، مضيفة أن توسيع العملية يعني أن إسرائيل "لن تستعيد أي أسير، لا حيًا ولا ميتًا"، مشيرة إلى أن مصيرهم قد يكون مشابهًا لمصير الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد، الذي فُقد أثره في لبنان عام 1986.