مظاهرة حاشدة وسط فيينا لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير سكان قطاع غزة

نظم أبناء الجاليات العربية والإسلامية وبعض منظمات حقوق الإنسان في النمسا مساء اليوم /السبت/ مسيرة حاشدة وسط فيينا دعمًا للقضية الفلسطينية، ورفض تهجير سكان قطاع غزة.

جابت المسيرة الشوارع الرئيسية في فيينا واستقرت أمام البرلمان النمساوي حيث طالب المتظاهرون الحكومة النمساوية بقطع العلاقات مع إسرائيل.

رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تقول "الحرية لفلسطين" ورددوا الأناشيد والأغاني الوطنية الحماسية.

حذر المتظاهرون من الاستمرار في سياسات التهجير والإبادة الجماعية في غزة مؤكدين أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وسوف يواصل الكفاح من أجل استرداد حقوقه.

كما طالب المتظاهرون بوقف انتهاك إسرائيل لسيادة الدول العربية والاستجابة لمطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب الجائرة في غزة.