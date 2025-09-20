قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة

غزة
غزة
أ ش أ

استشهد 11 فلسطينيا، مساء اليوم /السبت/، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة عقب قصفه مربعا سكنيا قرب مسجد "إحياء السنة" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا، وإصابة وفقدان آخرين.
وكانت قوات الاحتلال قد قتلت، منذ فجر اليوم، 79 فلسطينيا في قطاع غزة، معظمهم داخل مدينة غزة.
من ناحية أخرى، أصيب فلسطيني بالاختناق، اليوم، جراء استنشاقه الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المركبات، ما أدى إلى إصابة سائق مركبة بالاختناق.
وتتعرض قرية النبي صالح إلى اقتحامات يومية من قوات الاحتلال، إلى جانب إغلاق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، ونصب الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية من القرية إلى بلدة بيت ريما وقرية كفر عين المجاورتين.

استشهاد فلسطيني قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

