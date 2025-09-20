استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة

استشهد 11 فلسطينيا، مساء اليوم /السبت/، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة عقب قصفه مربعا سكنيا قرب مسجد "إحياء السنة" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا، وإصابة وفقدان آخرين.

وكانت قوات الاحتلال قد قتلت، منذ فجر اليوم، 79 فلسطينيا في قطاع غزة، معظمهم داخل مدينة غزة.

من ناحية أخرى، أصيب فلسطيني بالاختناق، اليوم، جراء استنشاقه الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المركبات، ما أدى إلى إصابة سائق مركبة بالاختناق.

وتتعرض قرية النبي صالح إلى اقتحامات يومية من قوات الاحتلال، إلى جانب إغلاق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، ونصب الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية من القرية إلى بلدة بيت ريما وقرية كفر عين المجاورتين.