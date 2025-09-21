مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة مي عمر

وظهرت مي عمر بإطلالة ملفتة وأنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا مزينًا برسومات بعض الحيوانات، وبلغ سعره 10 آلاف جنيه.

وتعد الفنانة مي عمر من الفنانات اللواتي يحرصن دائمًا على الظهور بشكل مميز ولافت، حيث تكشف عن جمالها في كل إطلالة.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، مفضلة الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد مي عمر في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، واختارت أن تضع أحمر شفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.







