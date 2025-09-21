بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش الدرب الأحمر .. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة ثمانية متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمعروفة باسم داعش الدرب الأحمر.

وكانت قد عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني، خلال الفترة من عام 2016 وحتى 6 مارس 2023، توليا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى:

الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجه للمتهم الثالث تهمة حيازة سلاح تقليدي "خنجر".