تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت هنا الزاهد، مرتدية فستان طويل وجذاب باللون اللبني، وجاء الفستان بتصميم عصري وجديد ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد