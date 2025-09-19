لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شاركت الفنانة شيماء سيف ، متابعيها بصور جديدة لها رفقة المطربة إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت شيماء سيف، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت شيماء سيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الجريء ليبرز جمال أنوثتها

ونعرض لكم صور الفنانة شيماء سيف