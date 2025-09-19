قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوها الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
نهى هجرس

شاركت الفنانة شيماء سيف ، متابعيها بصور جديدة لها رفقة المطربة إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت شيماء سيف، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت شيماء سيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الجريء ليبرز جمال أنوثتها 

ونعرض لكم صور الفنانة شيماء سيف 

شيماء شيماء سيف اطلالات شيماء سيف اخبار شيماء سيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

شيكو

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

ترشيحاتنا

دهون البطن

خسارة دهون البطن بخطوات بسيطة

وفاة سورية

وفاة سيدة سورية على مقعد حديقة عامة تثير تعاطف الكثيرين

يمني شري

ماتت في عز شبابها .. سبب صادم لوفاة يمني شري بمرض لعين

بالصور

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد