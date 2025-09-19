داليا مصطفى تتألق في العراق بهذه الإطلالة.. صور

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في العراق.

إطلالة داليا مصطفى

تألقت داليا مصطفى في الصور بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة ولم تكن مبالغ فيها، حيث ارتدت جيبة باللون الأسود مع توب بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أكملت داليا مصطفى إطلالتها بحزام جلد باللون الأحمر حول الخصر مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وانتعلت حذاء أسود اللون ذا كعب عالي.

ومن الناحية الجمالية، بدت داليا مصطفى بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.