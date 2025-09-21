شاهد أجواء تحية العلم وطابور الصباح في أول يوم دراسة بمدرسة المتفوقين بأكتوبر

إلتزم اليوم طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر ، بآداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني مع الانتظام في طابور الصباح في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

ويجري الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جولة تفقدية لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد في عدد من المدارس بمحافظة القليوبية

ويبدأ رسميا العام الدراسي الجديد اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 في مدارس المحافظات التي تطبق اجازة السبت وعلى رأسها القاهرة والجيزة .

وكان قد انطلق العام الدراسي الجديد أمس السبت في مدارس 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، ان جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة استعدت لإستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد ، مشددة على أن جميع المدارس لديها تعليمات بتهيئة بيئة آمنة وداعمة ومحفزة يشعر فيها الطلاب بالأمان والحب والانتماء إلى المدرسة

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من أعمال صيانات المدارس وتجهيز الفصول الدراسية، ودهان الأبواب واللوحات الإرشادية،

كما قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الإدارات التعليمية قادمت بتوزيع كافة الكتب الدراسية على المدارس لتسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد ، مع عدم ربطها بالمصروفات .

دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أن جميع المدارس ملتزمة بتنفيذ التعليمات الخاصة بـ تخصيص الحصة الأولى للحديث عن الانتماء وحب الوطن.

وينتظم اليوم العام الدراسي الجديد في جميع محافظات الجمهورية وعلى رأسها القاهرة والجيزة ، وذلك بعد أن بدأ أمس بداية محدودة في 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، ان جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة استعدت لإستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد ، مشددة على أن جميع المدارس لديها تعليمات بتهيئة بيئة آمنة وداعمة ومحفزة يشعر فيها الطلاب بالأمان والحب والانتماء إلى المدرسة