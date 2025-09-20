التجارة الصينية: بكين تحترم رغبة الشركات بشأن قضية "تيك توك" وتحث على معاملة أمريكية نزيهة

أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، أن موقف الصين بشأن قضية ((تيك توك)) واضح، وأن الحكومة الصينية تحترم رغبة الشركات، داعية واشنطن إلى توفر بيئة أعمال نزيهة وغير تمييزية للشركات الصينية لمواصلة العمل في الولايات المتحدة .

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) -إن الدولة الصينية ترحب بأن تجري الشركات مفاوضات تجارية بما يتوافق مع قواعد السوق للتوصل إلى حلول تتسق مع القوانين واللوائح الصينية، وتحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

وأشارت الوزارة إلى أن الصين تأمل أن تتحرك الولايات المتحدة في نفس الاتجاه، وأن تفي بالتزاماتها بالكامل، وأن توفر بيئة أعمال منفتحة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية، ومن بينها ((تيك توك))، لمواصلة العمل في الولايات المتحدة، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية .

