وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
هل يجوز لبس السلاسل الفضة للرجال ؟ اعرف آراء الفقهاء ودار الإفتاء تحسم
التجارة الصينية: بكين تحترم رغبة الشركات بشأن قضية "تيك توك" وتحث على معاملة أمريكية نزيهة

أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، أن موقف الصين بشأن قضية ((تيك توك)) واضح، وأن الحكومة الصينية تحترم رغبة الشركات، داعية واشنطن إلى توفر بيئة أعمال نزيهة وغير تمييزية للشركات الصينية لمواصلة العمل في الولايات المتحدة .
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) -إن الدولة الصينية ترحب بأن تجري الشركات مفاوضات تجارية بما يتوافق مع قواعد السوق للتوصل إلى حلول تتسق مع القوانين واللوائح الصينية، وتحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأشارت الوزارة إلى أن الصين تأمل أن تتحرك الولايات المتحدة في نفس الاتجاه، وأن تفي بالتزاماتها بالكامل، وأن توفر بيئة أعمال منفتحة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية، ومن بينها ((تيك توك))، لمواصلة العمل في الولايات المتحدة، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية . 
 

