وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بإسقاط 19 مسيرة أوكرانية أطلقت على أراضينا خلال الليلة الماضية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



وقال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع مقابلة العديد من زعماء العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

كما أكد أنه من حقه الحصول على جائزة نوبل للسلام بوصفه ساعيًا للسلام.

وتابع ترامب أنه يستحق الفوز بجائزة "نوبل" للسلام تقديرًا لجهوده في إنهاء عدد من الحروب.

وفي كلمته في فرجينيا بحفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد "أمريكان كورنر ستون"، قال ترامب: "عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان، وأرمينيا وأذربيجان، وكوسوفو وصربيا، وإسرائيل وإيران".