روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما واسع النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار استهدف مناطق في أنحاء أوكرانيا في وقت مبكر من صباح السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات وقعت في تسع مناطق، بما في ذلك دنيبروبتروفسك وميكوليف وتشرنيهيف وزابوريزهيا وبولتافا وكييف وأوديسا وسومي وخاركيف.

وقال إن "هدف العدو كان البنية التحتية والمناطق السكنية والمؤسسات المدنية"، مضيفا أن صاروخا مزودا بقنابل عنقودية ضرب مبنى متعدد الطوابق في مدينة دنيبرو.

وقال في بيان نشر على حسابه الرسمي على تليجرام: كل ضربة من هذاغ القبيل ليست ضرورة عسكرية بل استراتيجية متعمدة من جانب روسيا لتخويف المدنيين وتدمير بنيتنا التحتية.

كما أضاف الرئيس الأوكراني إنه يتوقع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

و أضاف أن السيدتين الأوليين لأوكرانيا والولايات الفمتحدة ستجريان على الأرجح محادثات منفصلة تركز على القضايا الإنسانية المتعلقة بالأطفال.

و قال الحاكم المحلي سيرهي ليساك إن ما لا يقل عن 30 شخصاً أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا. وتضررت عدة أبراج سكنية ومنازل في مدينة دنيبرو شرقي البلاد.



في مقاطعة كييف، أدت الشظايا المتساقطة إلى وقوع أضرار في مناطق بوتشا وبوريسبيل وأوبوخيف، وتضرر منزل وسيارات، وفي منطقة لفيف الغربية، صرح الحاكم مكسيم كوزيتسكي بإسقاط صاروخين كروز.



كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها أن روسيا أطلقت 619 طائرة مسيرة وصاروخاً، ورصدت 579 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية و32 صاروخاً كروز، وأسقطت القوات الأوكرانية 552 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين و29 صاروخاً كروز، وأبطلت مفعولها.