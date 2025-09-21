ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

قال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع مقابلة العديد من زعماء العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

كما أكد أنه من حقه الحصول على جائزة نوبل للسلام بوصفه ساعيًا للسلام.

وتابع ترامب أنه يستحق الفوز بجائزة "نوبل" للسلام تقديرًا لجهوده في إنهاء عدد من الحروب.

وفي كلمته في فرجينيا بحفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد "أمريكان كورنر ستون"، قال ترامب: "عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان، وأرمينيا وأذربيجان، وكوسوفو وصربيا، وإسرائيل وإيران".

وأضاف: "اعتقدت أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون الأسهل بفضل علاقتي الجيدة بالرئيس بوتين، لكن خاب ظني فيه".

وتابع قائلًا: "سنحل الموضوع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أو بآخر".

وشدد على أنه يستحق أن يحظى بجائزة نوبل للسلام تقديرًا لعمله في إنهاء عدد من الحروب حول العالم.