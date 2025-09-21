مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

استقبل الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة، جثامين 6 أفراد من عائلته أثناء تأدية عمله.

وقال الطبيب أبو سلمية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن غارة جوية إسرائيلية أصابت منزله في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حيث كانت تعيش أجيال عديدة.

وأضاف أبو سلمية: "هذا منزل العائلة الذي نعيش فيه.. استشهد أخي، واثنان من أبناء أخي، وزوجة ابن أخي، واثنان من أبنائه".

وصرح بأن الغارة على منزل عائلة أبو سلمية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، من بينهم شقيقته وابنة أخيه وأبناء أخيه.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أنه أنقذ أربعة مصابين وانتشل ثلاث جثث من منزل في منطقة الشاطئ الشمالي بغزة.