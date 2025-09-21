ترامب يُهدّد طالبان .. ويحذّر: استعادة قاعدة باجرام أولوية استراتيجية لواشنطن

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة "باجرام" الجوية إلى سيطرة الولايات المتحدة، فإن "أمورًا سيئة" قد تقع.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باجرام الجوية إلى من أنشأها، الولايات المتحدة، فإن أمورًا سيئة ستحدث".

وأعلن ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول استعادة قاعدة "باجرام"، حيث قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحاول استعادتها"، في إشارة إلى القاعدة التي وصف موقعها بالقرب من الصين بأنه استراتيجي.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يلمّح فيها ترامب إلى رغبته في استعادة "باجرام"، إذ سبق أن فعل ذلك قبل أشهر، كما سبق لحركة طالبان أن رفضت هذا الطلب.

وتقع "باجرام" على بُعد 11 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة شاريكار في ولاية باروان الأفغانية، وكانت في السابق كبرى القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

وأصبحت القاعدة تحت سيطرة حركة طالبان بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.

وكان ترامب قد قال للصحفيين، الجمعة، إن "مغادرة قواتنا قاعدة (باجرام) في عهد بايدن من أسوأ الأيام في تاريخنا".