تزايد الأدلة ضد إسرائيل .. الأمم المتحدة تحذّر وتطالب «بوقف المذبحـ.ـة» في غزة

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف هجومها البري على مدينة غزة على الفور، قائلاً إن الأدلة تتزايد على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما أكثر.

وقال المفوض السامي فولكر تورك للصحفيين في جنيف: "لا يسعني إلا أن أفكر فيما يعنيه تعرض النساء والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأشخاص ذوي الإعاقة لهجمات أخرى بهذه الطريقة. ولا يسعني إلا أن أقول إن الرد الوحيد على هذا هو: أوقفوا هذه المذبحة".

وأضاف: "أدعو إسرائيل إلى وقف تدميرها العشوائي لقطاع غزة".

وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال.

وعندما سُئل عما إذا كان يفكر في استخدام مصطلح "إبادة جماعية" لوصف أفعال إسرائيل في غزة، قال تورك: "نشهد تراكمًا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وربما أكثر. أعني، الأمر متروك للمحكمة لتقرر ما إذا كانت إبادة جماعية أم لا، ونرى الأدلة تتزايد".