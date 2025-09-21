رسميًا.. البرازيل تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

قرّرت البرازيل الانضمام إلى الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويعزّز هذا الإعلان، الصادر عن محكمة العدل الدولية، الثقل الدولي للقضية المرفوعة ضد إسرائيل، حيث تُعد البرازيل قوة إقليمية كبرى وأحد أبرز الأصوات المنتقدة للحرب على القطاع.

وأكدت المحكمة أن البرازيل قدّمت إعلانها في 17 سبتمبر، استنادًا إلى المادة (63) من نظامها الأساسي، موضحة أن البرازيل تمارس حقها بصفتها طرفًا في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كما دعت المحكمة كلًّا من جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظاتهما المكتوبة بشأن تدخل البرازيل، بما يتوافق مع المادة (83) من قواعد المحكمة.

وبانضمامها، تلتحق البرازيل بعدد من الدول التي قررت دعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أواخر عام 2023، ومن بينها دول لاتينية أخرى مثل كولومبيا وتشيلي وبوليفيا ونيكاراغوا، إضافة إلى إسبانيا وتركيا، ما يعكس تزايد الحراك الدولي لمساءلة إسرائيل قانونيًا.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت في وقت سابق أوامر أولية طالبت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير فورية لمنع أعمال الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".