متظاهرون في النمسا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

تجمع آلاف الأشخاص في فيينا، عاصمة النمسا في مظاهرة للتنديد بجرائم إسرائيل في غزة.

وشارك في الاحتجاج، الذي نظمته أكثر من 40 منظمة غير حكومية نمساوية، آلاف من المؤيدين الفلسطينيين.

وسار المتظاهرون إلى البرلمان النمساوي حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"حرروا فلسطين" و"قاطعوا إسرائيل".

كما رفعوا لافتات تحمل أسماء الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في غزة.

استشهد ما لا يقل عن 91 شخصًا، من بينهم 76 في مدينة غزة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف غزة.

قالت وكالة الدفاع المدني في غزة إن ما يقرب من نصف سكان مدينة غزة، أي نحو 450 ألف شخص، فروا من المركز الحضري منذ أن شنت إسرائيل هجومها الكبير للسيطرة عليها في أغسطس.