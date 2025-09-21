قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تم توقيع عقوبه عليه .. الغندور يكشف سر غياب شيكو بانزا
بدون فوار .. 3 أطعمة تعالج الحموضة بسرعة
طارق يحيى يوجّه رسالة لـ«مُعلقي» المباريات: عليكم بالحيادية.. ومنح كل طرف حقه
متظاهرون في النمسا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
النقل: استمرار التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب | شاهد صورًا جديدة
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
أخبار العالم

متظاهرون في النمسا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

مظاهرات ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية
محمد على

تجمع آلاف الأشخاص في فيينا، عاصمة النمسا في مظاهرة للتنديد بجرائم إسرائيل في غزة.

وشارك في الاحتجاج، الذي نظمته أكثر من 40 منظمة غير حكومية نمساوية، آلاف من المؤيدين الفلسطينيين.

وسار المتظاهرون إلى البرلمان النمساوي حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"حرروا فلسطين" و"قاطعوا إسرائيل".

كما رفعوا لافتات تحمل أسماء الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في غزة.

استشهد ما لا يقل عن 91 شخصًا، من بينهم 76 في مدينة غزة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف غزة.

قالت وكالة الدفاع المدني في غزة إن ما يقرب من نصف سكان مدينة غزة، أي نحو 450 ألف شخص، فروا من المركز الحضري  منذ أن شنت إسرائيل هجومها الكبير للسيطرة عليها في أغسطس.

النمسا فرض عقوبات إسرائيل

