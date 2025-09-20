استشهاد 79 فلسطينيا بقصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر السبت

استشهد 79 فلسطينيا بقصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم /السبت/.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مفرق حميد غرب مدينة غزة، بينما استشهد 3 فلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد فلسطيني في قصف لطيران الاحتلال استهدف خيام نازحين شمال غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في محيط مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف الاحتلال لعناصر تأمين المساعدات في منطقة "بطن السمين" جنوب خان يونس جنوب القطاع، وفلسطينيان بجروح خطيرة في قصف للاحتلال على محيط مسجد حنين بمواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

وفي السياق، أشارت "وفا" إلى أن مناطق غرب مدينة غزة تشهد انقطاعا واسعا لخدمات الإنترنت، نتيجة استمرار عمليات القصف ونسف المنازل من قبل قوات الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، عدة مناطق في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم بلدة قباطية وانتشر في شوارعها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة جبع، ومزقت صور الشهداء في الشوارع، بالإضافة إلى إطلاق جنود الاحتلال للرصاص الحي تجاه المواطنين عقب اقتحام بلدة الزبابدة، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس، وداهمت عددا من المنازل.

وفي رام الله، اعتدى مستوطنون، اليوم، على مركبة إسعاف في بلدة سنجل، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مركبة إسعاف تابعة لبلدية سنجل بالحجارة، أثناء تواجدها في منطقة "جبل الباطن" جنوب البلدة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها وإلحاق أضرار بها، فيما نجا طاقمها من الهجوم.

