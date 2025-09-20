ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا نتائج المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم /السبت/ خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نتائج المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي تترأسه المملكة مع فرنسا.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى أيضا استعراض التنسيق حيال استئناف المؤتمر الدولي على مستوى القمة بعد غد، وذلك في إطار دعم الجهود لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية، منوهين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك، الصادر عن المؤتمر، والتصويت عليه بأغلبية كبرى.

وأشار الجانبان، خلال الاتصال، إلى العدد المتزايد من الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدمًا نحو مستقبل يعمه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة.

