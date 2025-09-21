ترامب يوقف خطة إغلاق شركة الصلب الأمريكية أحد مصانعها باستخدام سلطة "السهم الذهبي"

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة شركة الصلب الأمريكية لإغلاق الإنتاج في أحد مصانعها بولاية إلينوي، مستخدمة ما يعرف بسلطة "السهم الذهبي"، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصدر مطلع، دون الكشف عن هويته.

وقالت شركة الصلب الأمريكية، المملوكة حاليا لشركة "نيبون ستيل" اليابانية ومقرها طوكيو، في بيان، إنها تراجعت عن قرارها بإغلاق المصنع، الذي يعمل به نحو 800 موظف، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن الشركة كانت تخطط على الأرجح لوقف الإنتاج في نوفمبر المقبل.

وأضاف التقرير أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة الصلب الأمريكية ديف بوريت، أن ترامب سيستخدم سلطته عبر "السهم الذهبي" لضمان استمرار العمليات وعدم توقفها.

وتعد سلطة السهم الذهبي هي آلية تنظيمية خاصة تمنح الحكومة الأمريكية حق النقض أو التدخل المباشر في قرارات بعض الشركات الاستراتيجية عندما ترى أن هذه القرارات قد تؤثر على الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني.

وبموجب هذه الصلاحية، تستطيع الإدارة الأمريكية فرض استمرار تشغيل منشآت أو منع بيع أصول أو وقف صفقات استحواذ، حتى لو كانت الشركة المعنية مملوكة لمستثمرين أجانب، ويُنظر إلى هذه السلطة على أنها أداة استثنائية لضمان بقاء قطاعات حيوية مثل الصناعات الدفاعية والصلب والطاقة تحت رقابة الدولة وحمايتها من القرارات التجارية التي قد تهدد الوظائف أو المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

