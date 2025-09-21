تحالف جديد يعلن الحرب على حكومته.. المعارضة الإسرائيلية توحّد صفوفها لإسقاط نتنياهو

في تحرّك مناهض لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، شكّلت المعارضة في إسرائيل تكتلًا جديدًا ضده، بهدف هزيمته وإخراجه من المعادلة السياسية.

أعلن زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، ورئيس حزب "ياشار!" جادي آيزنكوت، ورئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان، عن تشكيل ما أطلقوا عليه "كتلة التغيير"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد السياسيون أنهم سيحوّلون اجتماعاتهم المنتظمة إلى منتدى دائم يسعى إلى هزيمة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة في الانتخابات المقبلة، وفقًا للتقارير الإخبارية.

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد مباشرة بعد ما يُسمى "يوم الغفران" (1-2 أكتوبر)، حيث أوضح القادة الحزبيون أنهم يتوقعون انضمام كل من نفتالي بينيت وبيني جانتس إلى التكتل الجديد.