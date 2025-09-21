صادرات الصين من مغناطيسات المعادن النادرة تسجل أعلى مستوى في 7 أشهر

ارتفعت صادرات الصين من مغناطيسات المعادن النادرة في أغسطس للشهر الثالث على التوالي لتسجل أعلى مستوى في 7 أشهر، ما يعكس تعافيا مطردا في تدفقات هذه المعادن الحيوية لصناعة السيارات الكهربائية بعد أن فرضت بكين قيودا على الشحنات في أبريل.

ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية الصادرة، اليوم السبت، صعدت الشحنات الصادرة من أكبر مورد عالمي لمغناطيسات العناصر النادرة بنسبة 10.2% مقارنة بيوليو لتصل إلى 6146 طنا، بزيادة قدرها 15.4% عن العام الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الاقتصادية.

ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب سلسلة من الاتفاقات بين بكين والولايات المتحدة وأوروبا لتسريع وتيرة الشحنات وتخفيف القيود التصديرية التي فرضتها الصين في أبريل ردا على الرسوم الأمريكية، لكن بحسب توزيع الدول، بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة 590 طنا بانخفاض 4.7% عن الشهر السابق وتراجعا بنسبة 11.8% عن أغسطس من العام الماضي.

