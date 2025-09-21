قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

كشفت منصة "أكسيوس" الأمريكية أن قطر تطالب باعتذار من إسرائيل عن الضربة التي نفذتها في الدوحة قبل استئناف وساطتها في اتفاق سلام بقطاع غزة، وذلك بحسب مصدرين مطلعين على الأمر.

وأشارت المنصة إلى أن قطر تراجعت عن دورها كوسيط عقب الغارة الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم قطر بإيواء المقاومة، وزعم أن إسرائيل قد توجه ضربات أخرى في المستقبل.

وأوضحت "أكسيوس" أن تقديم اعتذار رسمي سيمثل تحولًا سياسيًا كبيرًا بالنسبة لنتنياهو وائتلافه اليميني المتشدد، غير أن مصدرًا مطلعًا أكد أن القطريين يدركون التعقيدات السياسية داخل إسرائيل، وهم مستعدون لإبداء المرونة فيما يتعلق بصياغة لغة الاعتراف بالخطأ.