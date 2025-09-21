«غزة» ترد على الادعاءات الإسرائيلية: مزاعم استهداف فرق الأمم المتحدة «مُغرضة»

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم استهداف فرق الأمم المتحدة ومنعها من فتح مسار إنساني.

وحمل المكتب الإعلامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان: "ننفي بشدة مزاعم الاحتلال بشأن استهداف فرق الأمم المتحدة، ونحمله المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وإحداث الفوضى الأمنية".

وأضاف البيان: "ندين الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم استهداف الشعب الفلسطيني ومقاومته لفرق الأمم المتحدة ومنعها من فتح مسار إنساني في جنوب غزة، ونؤكد أنها عارية عن الصحة ومغرضة".