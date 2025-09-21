الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك

قدّم وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأحد، الشكر للمبعوث الأمريكي الخاص، توم باراك.

وجاء الشكر عبر صورة نشرها على حسابه في "إكس"، أرفقها برسالة تقدير للدعم الذي قدمه باراك خلال زيارة وفد سوري إلى العاصمة الأمريكية.



وقال الشيباني في منشوره على "إكس": "بكل فخر وامتنان، نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توم باراك، على الدعم والمشاركة في زيارتنا إلى واشنطن، حيث حملنا صوت الشعب السوري إلى مؤسسات الكونجرس ووزارة الخارجية، ورفعنا العلم السوري فوق سفارتنا".

وأضاف الشيباني أن "سوريا تستحق الأفضل دائمًا".

وتعد زيارة الشيباني أول زيارة يقوم بها وزير سوري للخارجية إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عامًا، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في ديسمبر 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك، فاروق الشرع، البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

والتقى الشيباني في واشنطن عددًا من المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك بحضور المبعوث باراك.