قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيعة أسوان تختلف .. تعرّف على حالة الطقس في أول أيام الدراسة 21-9-2025
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
«عبدالله السعيد لا يُقارن».. محمد صلاح يكشف أبرز مميزات لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة
الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك
تفاصيل مشادة محمد شوقي مع الحكم محمد معروف بعد لقاء زد وبيراميدز .. فيديو
«بانزا» يلتزم بتدريبات الزمالك .. وقرار مشاركته في يد «فيريرا»
دعاء أول يوم دراسة.. يسهل على الطلبة كل ما هو عسير وصعب
الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية .. ضغوط متنامية وعزلة مُتزايدة لإسرائيل
مجانًا .. «النقل» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل
نادر العشري: خوان بيزيرا عوّض رحيل زيزو وتألق مع الزمالك
الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح مستقبل القطاع الصحي في مصر.. برلمانيون: خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة الطبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك

الشيباني والمبعوث الأمريكي
الشيباني والمبعوث الأمريكي
القسم الخارجي

قدّم وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأحد، الشكر للمبعوث الأمريكي الخاص، توم باراك.

وجاء الشكر عبر صورة نشرها على حسابه في "إكس"، أرفقها برسالة تقدير للدعم الذي قدمه باراك خلال زيارة وفد سوري إلى العاصمة الأمريكية.


وقال الشيباني في منشوره على "إكس": "بكل فخر وامتنان، نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توم باراك، على الدعم والمشاركة في زيارتنا إلى واشنطن، حيث حملنا صوت الشعب السوري إلى مؤسسات الكونجرس ووزارة الخارجية، ورفعنا العلم السوري فوق سفارتنا".

وأضاف الشيباني أن "سوريا تستحق الأفضل دائمًا".

وتعد زيارة الشيباني أول زيارة يقوم بها وزير سوري للخارجية إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عامًا، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في ديسمبر 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك، فاروق الشرع، البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

والتقى الشيباني في واشنطن عددًا من المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك بحضور المبعوث باراك.

وزير الخارجية السوري بالكونجرس ترامب المبعوث الأمريكي توم باراك واشنطن الشيباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

الإيجار القديم

بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

ترشيحاتنا

رفع الأثقال

البارالمبية لرفع الأثقال: 542 لاعبا يشاركون في بطولة العالم بالعاصمة الإدارية

شيكو بانزا

شيكو بانزا يتحدى الزمالك.. الكشف عن سر غيابه

فريق البنك الأهلي لليد

تأهل كاظمة الكويتي إلى نهائي البطولة العربية للأندية لليد بعد تغلبه على "البنك الأهلي"

بالصور

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد