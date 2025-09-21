قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي
نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل
3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين
4 مكملات غذائية تهدد صحة القلب دون أن نشعر
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

العملات الرقمية تتراجع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رغم دعم المؤسسات الكبرى

العملات الرقمية تتراجع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رغم دعم المؤسسات الكبرى
العملات الرقمية تتراجع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رغم دعم المؤسسات الكبرى
أ ش أ

تراجعت أسعار العملات الرقمية، اليوم السبت بشكل طفيف، عقب خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، مع استمرار تدفقات المؤسسات الكبرى، في وقت تشهد فيه الأسعار تقلبات مستمرة تعكس حالة عدم الاستقرار الجزئي في القطاع.
وانخفضت عملة بيتكوين، خلال التعاملات الإلكترونية، إلى 115,764 دولارا، بانخفاض نسبته 0.65%، مسجلة خسائر أسبوعية بلغت 0.18%، وفق بيانات منصة "كوين ماركت كاب". 
كما هبطت عملة إيثيريوم إلى 4,473 دولارًا بانخفاض نسبته 1.32%، وسجلت ريبل 3.0 دولارات بانخفاض نسبته 1.49%.
وكانت بيتكوين قد سجلت في أغسطس الماضي مستوى قياسيا عند 124,100 دولار، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى مستويات دعم عند 115 ألف دولار.
وبعد خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50% إلى 4.25%، وجدت بيتكوين دعما عند هذا المستوى.
ورغم التذبذب الحالي، ارتفعت بيتكوين بنسبة 82% خلال العام الماضي، وتحتاج للارتفاع فوق 117 ألف دولار لبدء موجة جديدة نحو مستويات قياسية، ما يعكس قوة الأصول الرقمية.
وأدى دخول المؤسسات الكبرى إلى تعزيز استقرار السوق، حيث سجلت صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات بلغت 223 مليون دولار، مع توجه الجزء الأكبر إلى صندوق BlackRock IBIT. كما شهدت صناديق إيثيريوم نشاطًا ملحوظا بقيادة صندوق BlackRock ETHA.
وتعكس هذه التطورات حالة من التذبذب المعتدل في سوق العملات الرقمية، مع استمرار مراقبة المستثمرين لتأثير السياسات الاقتصادية العالمية على تحركات الأسعار وفرص النمو في القطاع الرقمي.
 

