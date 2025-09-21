العملات الرقمية تتراجع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رغم دعم المؤسسات الكبرى

تراجعت أسعار العملات الرقمية، اليوم السبت بشكل طفيف، عقب خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، مع استمرار تدفقات المؤسسات الكبرى، في وقت تشهد فيه الأسعار تقلبات مستمرة تعكس حالة عدم الاستقرار الجزئي في القطاع.

وانخفضت عملة بيتكوين، خلال التعاملات الإلكترونية، إلى 115,764 دولارا، بانخفاض نسبته 0.65%، مسجلة خسائر أسبوعية بلغت 0.18%، وفق بيانات منصة "كوين ماركت كاب".

كما هبطت عملة إيثيريوم إلى 4,473 دولارًا بانخفاض نسبته 1.32%، وسجلت ريبل 3.0 دولارات بانخفاض نسبته 1.49%.

وكانت بيتكوين قد سجلت في أغسطس الماضي مستوى قياسيا عند 124,100 دولار، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى مستويات دعم عند 115 ألف دولار.

وبعد خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50% إلى 4.25%، وجدت بيتكوين دعما عند هذا المستوى.

ورغم التذبذب الحالي، ارتفعت بيتكوين بنسبة 82% خلال العام الماضي، وتحتاج للارتفاع فوق 117 ألف دولار لبدء موجة جديدة نحو مستويات قياسية، ما يعكس قوة الأصول الرقمية.

وأدى دخول المؤسسات الكبرى إلى تعزيز استقرار السوق، حيث سجلت صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات بلغت 223 مليون دولار، مع توجه الجزء الأكبر إلى صندوق BlackRock IBIT. كما شهدت صناديق إيثيريوم نشاطًا ملحوظا بقيادة صندوق BlackRock ETHA.

وتعكس هذه التطورات حالة من التذبذب المعتدل في سوق العملات الرقمية، مع استمرار مراقبة المستثمرين لتأثير السياسات الاقتصادية العالمية على تحركات الأسعار وفرص النمو في القطاع الرقمي.

