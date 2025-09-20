غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك غدًا الأحد 21 سبتمبر الجاري، من ديوان عام المحافظة، بالتزامن مع إطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال عقب استقبال المحافظ، لفضيلة الدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والدكتور عدى سمير سند رئيس اتحاد بشبابها بالمحافظة .

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لنشر التوعية وتصحيح المفاهيم الدينية، موضحًا أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم للمبادرة التي تهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة، من خلال الندوات والمحاضرات والدروس والخطب التوعوية.

كما أشار إلى أن الفعاليات ستقام بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبحضور السادة الأئمة وعدد من شباب اتحاد بشبابها بالمحافظة، إضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية.

