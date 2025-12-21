قائمة بيراميدز في مواجهة مسار بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مسار في إطار بطولة كأس مصر.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي مسار في الخامسة من مساء غدا الاثنين على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما