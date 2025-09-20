بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

تعد الحموضة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في العالم ولكن هل تعلم أنه يمكن التخلص منها باتباع بعض النصائح البسيطة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تساعد التغييرات في نمط الحياة على تقليل تكرار حدوث الحموضة الارتجاع ، ابرزها:

الحفاظ على وزن صحي

يضغط الوزن الزائد على البطن، ما يدفع المعدة ويسبب ارتجاع الحمض إلى المريء.

الإقلاع عن التدخين

يقلل التدخين من قدرة المَصَرّة المريئية السفلية على أداء وظيفتها بشكل صحيح.

رفع رأس السرير

إذا كنت تشعر بحرقة المعدة عادةً عند محاولة النوم، ضع كتلاً خشبية أو إسمنتية تحت أرجل السرير عند طرفه من ناحية الرأس ولرفعه مسافة من 15 إلى 23 سم (من 6 إلى 9 بوصات).

إذا لم تتمكن من رفع السرير، يمكنك إدخال مسند مثلث الشكل بين فرشة السرير والصندوق النابض الداعم لها من أجل رفع جسمك من منطقة الخصر فصاعدًا ولا يُعتبر رفع الرأس باستخدام وسائد إضافية طريقة فعالة.

بدء النوم على الجانب الأيسر

عند الذهاب إلى النوم، ابدأ بالاستلقاء على جانبك الأيسر لتقليل احتمال الإصابة بالارتجاع.

تجنُّب الاستلقاء بعد تناول الطعام

انتظر ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء أو الخلود للنوم.

تناوُل الطعام ببطء ومضغه جيدًا

ضع الشوكة أو الملعقة جانبًا بعد كل لقمة وامسكها مجددًا بعد مضغ تلك اللقمة وبلعها.

تجنُّب الأطعمة المحفزة للارتجاع

تشمل المحفزات الشائعة للارتجاع الكحول والشكلاتة والكافيين والأطعمة الدهنية والنعناع.

تجنُّب ارتداء الملابس الضيقة

تزيد الملابس الضيقة حول الوسط من الضغط على البطن وعلى المَصَرّة المريئية السفلية.