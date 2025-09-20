قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ بالأزهر: سيدنا النبي صاحب الفضل الأكبر على الأمة بعد الله.. صور
إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب
مواجهة ساخنة .. عمرو أديب ينفي تصريحات وزير الآثار على الهواء
حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات
محمد طعيمة: شخصية جلجل تمثل تجربة مختلفة ومركبة
"نيوز آشيا": سنغافورة تؤكد دعمها حل الدولتين والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار
الاستعلامات: القوات المتواجدة في سيناء بتنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام
زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق
الشركات المصرية لم تتأثر .. وزارة الطيران: التأخيرات كانت في الرحلات الأجنبية القادمة
آيزنكوت: استيطان غزة "حماقة استراتيجية".. وكتائب القسام تتوعد الاحتلال
تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
اسماء محمد

تعد الحموضة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في العالم ولكن هل تعلم أنه يمكن التخلص منها باتباع بعض النصائح البسيطة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تساعد التغييرات في نمط الحياة على تقليل تكرار حدوث الحموضة الارتجاع ، ابرزها:

الحفاظ على وزن صحي

 يضغط الوزن الزائد على البطن، ما يدفع المعدة ويسبب ارتجاع الحمض إلى المريء.

الإقلاع عن التدخين

 يقلل التدخين من قدرة المَصَرّة المريئية السفلية على أداء وظيفتها بشكل صحيح.

هل النوم عاريا حرام

رفع رأس السرير

 إذا كنت تشعر بحرقة المعدة عادةً عند محاولة النوم، ضع كتلاً خشبية أو إسمنتية تحت أرجل السرير عند طرفه من ناحية الرأس ولرفعه مسافة من 15 إلى 23 سم (من 6 إلى 9 بوصات). 

إذا لم تتمكن من رفع السرير، يمكنك إدخال مسند مثلث الشكل بين فرشة السرير والصندوق النابض الداعم لها من أجل رفع جسمك من منطقة الخصر فصاعدًا ولا يُعتبر رفع الرأس باستخدام وسائد إضافية طريقة فعالة.

بدء النوم على الجانب الأيسر

 عند الذهاب إلى النوم، ابدأ بالاستلقاء على جانبك الأيسر لتقليل احتمال الإصابة بالارتجاع.

تجنُّب الاستلقاء بعد تناول الطعام

 انتظر ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء أو الخلود للنوم.

روشتة تناول الطعام بأيام العيد

تناوُل الطعام ببطء ومضغه جيدًا

ضع الشوكة أو الملعقة جانبًا بعد كل لقمة وامسكها مجددًا بعد مضغ تلك اللقمة وبلعها.

تجنُّب الأطعمة المحفزة للارتجاع

 تشمل المحفزات الشائعة للارتجاع الكحول والشكلاتة والكافيين والأطعمة الدهنية والنعناع.

تجنُّب ارتداء الملابس الضيقة

 تزيد الملابس الضيقة حول الوسط من الضغط على البطن وعلى المَصَرّة المريئية السفلية.

الحموضة علاج الحموضة طرق علاج الحموضة النعناع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

وزيرا الشباب وشئون المجالس النيابية ومحافظ القاهرة

وزيرا الشباب وشئون المجالس النيابية ومحافظ القاهرة يشهدون حفل استقبال الطلاب بجامعة حلوان

السفير علي عبدي أواري

سفير الصومال بالقاهرة يشيد بمواقف مصر الداعمة لبلاده

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذج تدريبي لـ طلاب آثار وسياحة

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذجا تدريبيا لـ طلاب آثار

بالصور

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

فيديو

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد