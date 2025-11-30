قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلامة الغذاء: رقابة صارمة وسحب عينات من المنتجات المتداولة بعد جدل تلوث المياه المعدنية
البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟
ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها
تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
خاص| أول صور لأحد المختطفين في مالي.. وابن خالته لـ “صدى البلد”: تم استيقافه أثناء توجهه لمصر.. والجهود أعادته لحضن زوجته وابنته
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها
غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا
لميس الحديدي توجه رسالة للناخبين: اختار المرشح الصالح دون مال سياسي
الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى
رياضة

قرار عاجل من يويفا بشأن ملعب برشلونة

القسم الرياضي

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على اعتماد ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لاستضافة المباريات القارية لبرشلونة، وذلك عقب جولة تفقدية دقيقة أجراها مسؤولو الاتحاد خلال مباراة الفريق أمام ألافيس في الدوري الإسباني، مساء أمس السبت، في إطار إجراءات المراجعة قبل العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شهدت الزيارة مراجعة شاملة لكل ما يتعلق بالتشغيل داخل الملعب، حيث قام مفتشو "يويفا" بمراقبة فاعلية الأنظمة والبروتوكولات خلال سير اللقاء، تمهيدًا لاعتماد الاستاد قبل مواجهة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت يوم 9 ديسمبر المقبل ضمن دوري الأبطال.

وركزت لجنة التفتيش على فحص بروتوكولات السلامة ومنافذ الدخول والخروج وأنظمة التوجيه الداخلية، إضافة إلى تقييم الأداء التشغيلي العام للملعب بعد عملية إعادة التحديث، للتأكد من جاهزيته الكاملة لاستضافة أول مباراة أوروبية منذ إعادة افتتاحه.

وبعد ساعات من الإشراف الفني والاجتماعات المكثفة مع مسؤولي النادي، منح "يويفا" الموافقة الرسمية اللازمة لإقامة اللقاء الأوروبي دون أي عوائق، مؤكدًا أن الاستاد يستوفي كل المتطلبات التنظيمية والمعايير المفروضة من الاتحاد.

وشملت المصادقة أيضًا التأكيد على جاهزية المنطقة المخصصة للجماهير الزائرة، والتي جرى تجهيزها وفق معايير الأمن والفصل بين الجماهير التي يفرضها اليويفا، لضمان تجربة آمنة ومنظمة خلال المباريات القارية.

وبذلك، يحسم "يويفا" موقفه بشكل نهائي ليتمكن برشلونة من خوض عودته المنتظرة إلى دوري الأبطال على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وسط ضمانات تشغيلية كاملة تتيح إقامة المواجهة الأوروبية في ظروف مثالية.

يويفا سبوتيفاي كامب نو الاتحاد الأوروبي برشلونة

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

