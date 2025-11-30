قرار عاجل من يويفا بشأن ملعب برشلونة

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على اعتماد ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لاستضافة المباريات القارية لبرشلونة، وذلك عقب جولة تفقدية دقيقة أجراها مسؤولو الاتحاد خلال مباراة الفريق أمام ألافيس في الدوري الإسباني، مساء أمس السبت، في إطار إجراءات المراجعة قبل العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شهدت الزيارة مراجعة شاملة لكل ما يتعلق بالتشغيل داخل الملعب، حيث قام مفتشو "يويفا" بمراقبة فاعلية الأنظمة والبروتوكولات خلال سير اللقاء، تمهيدًا لاعتماد الاستاد قبل مواجهة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت يوم 9 ديسمبر المقبل ضمن دوري الأبطال.

وركزت لجنة التفتيش على فحص بروتوكولات السلامة ومنافذ الدخول والخروج وأنظمة التوجيه الداخلية، إضافة إلى تقييم الأداء التشغيلي العام للملعب بعد عملية إعادة التحديث، للتأكد من جاهزيته الكاملة لاستضافة أول مباراة أوروبية منذ إعادة افتتاحه.

وبعد ساعات من الإشراف الفني والاجتماعات المكثفة مع مسؤولي النادي، منح "يويفا" الموافقة الرسمية اللازمة لإقامة اللقاء الأوروبي دون أي عوائق، مؤكدًا أن الاستاد يستوفي كل المتطلبات التنظيمية والمعايير المفروضة من الاتحاد.

وشملت المصادقة أيضًا التأكيد على جاهزية المنطقة المخصصة للجماهير الزائرة، والتي جرى تجهيزها وفق معايير الأمن والفصل بين الجماهير التي يفرضها اليويفا، لضمان تجربة آمنة ومنظمة خلال المباريات القارية.

وبذلك، يحسم "يويفا" موقفه بشكل نهائي ليتمكن برشلونة من خوض عودته المنتظرة إلى دوري الأبطال على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وسط ضمانات تشغيلية كاملة تتيح إقامة المواجهة الأوروبية في ظروف مثالية.