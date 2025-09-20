قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ بالأزهر: سيدنا النبي صاحب الفضل الأكبر على الأمة بعد الله.. صور
إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب
مواجهة ساخنة .. عمرو أديب ينفي تصريحات وزير الآثار على الهواء
حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات
محمد طعيمة: شخصية جلجل تمثل تجربة مختلفة ومركبة
"نيوز آشيا": سنغافورة تؤكد دعمها حل الدولتين والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار
الاستعلامات: القوات المتواجدة في سيناء بتنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام
زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق
الشركات المصرية لم تتأثر .. وزارة الطيران: التأخيرات كانت في الرحلات الأجنبية القادمة
آيزنكوت: استيطان غزة "حماقة استراتيجية".. وكتائب القسام تتوعد الاحتلال
تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم سماع الأغاني بدون موسيقى ولبس السلاسل الفضة للرجال.. وهذه أدلة فرضية الصلاة

محمد شحتة

فتاوى تشغل الأذهان

حكم سماع الأغاني بدون موسيقى.. هل يجوز شرعا؟

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

ما الأدلة القاطعة على فرضية الصلاة؟.. دار الإفتاء تكشف عنها


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

سماع الأغاني بدون موسيقى

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه إنه يقوم بحذف الموسيقى من الأغاني ويترك الكلمات فقط ثم ينشرها على صفحته أو يشاركها في قصصه، ويسأل إن كان يأثم إذا استمع شخص آخر للأغنية بالموسيقى.

وأوضح خلال تصريح، أن ذلك لا إثم فيه ولا وزر على السائل، إلا إذا كانت كلمات الأغنية نفسها تشتمل على ما يتعارض مع الشرع الشريف أو العقيدة الإسلامية أو الآداب العامة، ففي هذه الحالة تكون الأغنية محرمة حتى بدون موسيقى.

وأضاف أن القاعدة الشرعية هي أن الغناء كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كانت الكلمات طيبة تدعو إلى الأخلاق والمشاعر النبيلة، فلا حرج في نشرها أو الاستماع إليها بدون موسيقى.

وأشار إلى أن من يستمع إلى هذه الكلمات مع موسيقى بعد ذلك، فالمفتى به أن ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه ما دامت خالية من المحظورات الشرعية.

لبس السلاسل الفضة للرجال

كما أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم لبس السلاسل الفضة للرجال، وهل الفضة محرمة على الرجال مثل الذهب والحرير.

وأوضح خلال تصريح، أن الفضة ليست محرمة على الرجال مثل الذهب والحرير، فقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والحرير وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها"، أما الفضة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بها، وكان خاتمه من فضة.

وأضاف أن لبس السلسلة من الفضة يختلف حكمه باختلاف أعراف البلدان، فإن كان العرف في بلد ما أن السلاسل يلبسها النساء فقط، فإن ارتداء الرجل لها يكون فيه تشبه بالنساء، ويأتي التحريم من هذه الجهة.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، لذلك إن كان في عرف البلد أن السلسلة من خصائص النساء، فلا يجوز للرجل ارتداؤها، ويجب تركها.

وقال: إن الحرمة هنا ليست بسبب مادة الفضة، بل بسبب التشبه بالنساء، لذا ينبغي للمسلم مراعاة العرف السائد في بلده عند اختيار ما يلبسه.

أدلة فرضية الصلاة

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، وقد ثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاة﴾ [البقرة: 110]، وقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238].

كما ثبتت فرضية الصلاة من السنة النبوية، فيقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ»، أخرجه أبو داود.

وأجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا على فرضيتها على المسلمين ذكورًا وإناثًا من غير نكير منكِر.

الصلاة الطهارة الوضوء صلاة الجماعة حكم الأغاني حكم الموسيقى دار الإفتاء فتاوى تشغل الأذهان

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
النوم على الجانب الايمن
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

