دار الإفتاء المصرية تدرب قضاة شرعيين من ماليزيا

شاركت دار الإفتاء المصرية في تدريب وفد من القضاة الشرعيين من دولة ماليزيا، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية ضمن البرنامج التدريبي المنعقد بمقر المركز بالعباسية خلال الفترة من 8 حتى 25 سبتمبر 2025.

وذلك في إطار التعاون العلمي بين المؤسسات الدينية والقضائية.

واستمرارًا لسلسلة المحاضرات التي أجرتها الدار منذ بداية الدورة، ألقى اليوم فضيلة الدكتور هشام ربيع – أمين الفتوى بدار الإفتاء، محاضرة متخصصة ضمن البرنامج التدريبي بعنوان: "ثبوت النسب في الفقه الشافعي"، تناولت عدة محاور رئيسة، من بينها: أهمية النسب، ودوره كأساس للأحكام، ومكانته عند فقهاء الشافعية، إضافة إلى تعريف النسب والحكمة من حفظه، وطرق ثبوته.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التبادل العلمي بين المؤسسات القضائية في العالم الإسلامي، حيث يمثل فرصة لتطوير مهارات القضاة الشرعيين وتزويدهم بالخبرات المصرية في مجال الفقه وتطبيقاته، كما تعكس هذه الخطوة حرص دار الإفتاء المصرية على دعم التعاون الدولي في المجالات الشرعية والقضائية، وتأكيد سعيها إلى نقل الخبرات الفقهية والإفتائية المنضبطة إلى الكوادر القضائية الشرعية من مختلف دول العالم.