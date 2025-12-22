قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في يومه الثاني.. مهرجان التحطيب بالأقصر يشهد إقبالا كبيرا من أبناء الجنوب والسائحين

مهرجان التحطيب
مهرجان التحطيب
أحمد البهى

شهدت ساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر إقبالا جماهيريا وتفاعلا كبيرا من أهالي الأقصر وأبناء محافظات الجنوب، إلى جانب السائحين، وذلك في ثاني أيام المهرجان القومي للتحطيب في دورته الخامسة عشرة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الجاري.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني حلقة سامر للتحطيب ولعبة العصا على أنغام المزمار البلدي والناي، بمشاركة لاعبي التحطيب من فرق قنا، المنيا، سوهاج، ملوي، أسيوط، وبني سويف للفنون الشعبية، وبمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء.

وقدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية عرض "السوهاجية – الربابة" بقيادة المدرب محمد الرز، فيما قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية استعراض "صعيدي" بقيادة المدرب أحمد فؤاد، بينما شاركت فرقة ملوي بعدد من الفقرات الفنية من بينها "العصا" و"شعبيات" بقيادة المدرب محمد شحاتة.

كما قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء باقة من الأغاني التراثية والفلكلور الشعبي، شملت: "الافتتاحية، الغلة غلتنا، موال يا رب سترك، جمال العين، قلوب العاشقين، حالة ذكر"، وذلك بقيادة منال إبراهيم.

وتواصلت الفعاليات بعرض فرقة بني سويف للفنون الشعبية "الصعيدي" بقيادة وائل عيد، فيما قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرض "يا نخل عالي" بقيادة سيد التوني، إلى جانب فقرة "التحميلة" لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، وتقام عروض المهرجان تحت إشراف وإخراج الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وحضر الفعاليات الدكتور إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، ومحمود عبدالوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وحسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر، إلى جانب عدد من الإعلاميين، كما استضاف المهرجان قطار الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة الأقصر.

ويقام المهرجان تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر.

وتقام حلقات التحطيب يوميا بساحة أبو الحجاج في تمام الرابعة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية في السابعة مساء، وذلك حتى ختام المهرجان في 24 ديسمبر الجاري.

ويهدف المهرجان إلى ترسيخ فنون لعبة التحطيب، والتأكيد على توارثها عبر الأجيال بوصفها أحد أهم عناصر الهوية الثقافية المصرية، وممارستها كلعبة رجالية في المناسبات الكبرى والأفراح، خاصة بعد نجاح مصر في إدراج لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو.

