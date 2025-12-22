قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في ذكراه.. قصة وفاة صلاح ذو الفقار أثناء تصوير فيلم الإرهابي

صلاح ذو الفقار
صلاح ذو الفقار
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ، الإثنين ، ذكري وفاة الفنان صلاح ذو الفقار ، والذي يعد واحد من أهم الممثلين فى السينما المصرية .

حياة صلاح ذو الفقار

ولد صلاح ذو الفقار بمدينة المحلة الكبري ، وينتمي الي عائلة فنية حيث انه شقيق كل من المخرجين عز الدين ذو الفقار، ومحمود ذو الفقار.

التحق بكلية الشرطة، وتخرج ليعمل مدرساً بالكلية، ثم قدم عملًا سينمائياً واحد ، ومن بعدها تفرغ للعمل في السينما.

بدايته الحقيقية في السينما كانت عندما اختاره المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم جميلة في عام 1958 ، ثم قدم بعدها القصر الملعون، مراتي مدير عام، صباح الخير يا زوجتي العزيزة، الرجل الآخر، لحظة ضعف. 

قدم أعمالًا إذاعية ومسرحية وتلفزيونية عديدة. من أهم أعماله الإذاعية مسلسلات صابرين، الرحلة، اسألوا الأيام.

 أما في التليفزيون فقد قدَّم عدة مسلسلات منها عودة الروح، الحقيقة .. ذلك المجهول، مفتش المباحث، رحلة عذاب، الهروب إلي السجن، عائلة الأستاذ شلش بالإضافة إلى المسلسلين الدينيين الأنصار، محمد رسول الله إلي العالم.

 كان للمسرح نصيب من مسيرته حيث قام ببطولة بعض المسرحيات منها رصاصة في القلب، روبابيكيا، عازب و٣ عوانس، محترم لمدة شهر، معقول؟ لا معقول.

تجربة الإنتاج مع صلاح ذو الفقار 

خاض صلاح ذو الفقار تجربة الإنتاج السينمائي وقام بإنتاج عدة أفلام، مثل أنا الهارب، رسالة من امرأة مجهولة، ٣ لصوص، شئ من الخوف. 

امتدت مسيرته الفنية منذ عام 1956 و حتى عام 1993، تنوعت أدواره بين الكوميديا و الحركة والتراجيديا. 

توفي الفنان القدير صلاح ذو الفقار عام 1993، أثناء تصويره فيلم اﻹرهابي مع الفنان عادل إمام .

صلاح ذو الفقار الفنان صلاح ذو الفقار أعمال صلاح ذو الفقار أفلام صلاح ذو الفقار ذكرى وفاة صلاح ذو الفقار

