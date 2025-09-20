المدارس جاهزة.. تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات غدا

انتهت المحافظات الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسى الجديد في المحافظات غدا ،حيث اعلنت المحافظات دخول فصول ومدارس جديدة للخدمة بعد تطويرها..

جنوب سيناء

​أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء عن اكتمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق غدًا “الأحد”، وتستعد 385 مدرسة بالمحافظة لاستقبال ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة.

​وأكد عادل عتلم، مدير المديرية، جاهزية المدارس الكاملة، مشيرًا إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة للطلاب.

وأوضح أن الاستعدادات تشمل تجهيز الفصول الدراسية، والمعامل، والمكتبات، والجداول الدراسية، والملاعب، وقاعات رياض الأطفال، إضافةً إلى توفير الكتب.



وشدد على أن المدارس أصبحت مهيأة لكل ما يتعلق بالعملية التعليمية، بما في ذلك ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية والرياضية.

ووجه عتلم تعليماته لجميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة ضمان انضباط سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأشار إلى أن المديرية ستعمل بالتعاون مع مجلس الأمناء والمعلمين على تنمية شخصية الطالب، وغرس القيم الإيجابية، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، بهدف بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواكبة متطلبات العصر.

​ودعا عتلم إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية - من المديرية والمدرسة وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمجتمع - لتحقيق أجيال واعدة تقود قاطرة الأمة في المستقبل.

المنيا



أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت استعدادتها لانطلاق العام الدراسي الجديد اليوم 20 سبتمبر الجاري

مشيرًا إلى دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام، ليصل إجمالي عدد المدارس بالمحافظة إلى 3251 مدرسة تضم أكثر من 1760 مبنى مدرسي، بما يساهم في تقليل الكثافات داخل الفصول وتوفير خدمة تعليمية متميزة بجميع مراكز المحافظة

وأوضح محافظ المنيا أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية للانتهاء من كافة الاستعدادات قبل بدء الدراسة.

وأكد جاهزية المدارس وصيانة المباني والمقاعد، واستكمال أعمال النظافة والانضباط منذ اليوم الأول للدراسة.

وشدد على أهمية التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ الإحلال والتجديد للمدارس القائمة لخفض الكثافات داخل الفصول وفق رؤية مصر 2030.



أسيوط

قام محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بجولة تفقدية ميدانية شملت 5 مدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026وانطلق عام دراسى منضبط وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد بعض المدارس



تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته للمدارس بعض قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية وحجرات تحضير المعامل وكذلك معامل الحاسب الآلي ومعامل الوسائط المتعددة والمكتبة وغرف المصادر والمكتبات وحجرات التربية الفنية والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلى وقاعات الاجتماعات وحدائق المدارس .



وشملت جولات وكيل الوزارة زيارة مدارس الثانوية العسكرية الميكانيكية وسميح السعيد الثانوية وجمال فرغلى سلطان الثانوية العسكرية وناصر الثانوية العسكرية والسيدة عائشة الاعدادية بنات بإدارة اسيوط التعليمية ..رافقه خلالها سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية وأحمد حسين وكيل الادارة .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضروة تلافى كافة الملاحظات وتكثيف لجان المتابعة لكافة المدارس بجميع الإدارات التعليمية لتحقيق الانضباط والتأكيد على تنفيذ كافة القرارات الوزارية الخاصة بالعملية التعليمية ، والتأكد من قيام المدارس بتعليق قوائم أسماء الطلاب على جميع الفصول وإعداد الجداول المدرسية موجهًا بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب ،لافتاً الى تنفيذ الإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية والالتزام بالكثافات المتفق عليها وتضمنت المدارس أقل من ٥٠ طالبا فى الفصل والتأكد من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها وأدوات المعامل ووجه بمراجعة الصيانات البسيطة بالمدارس وسرعة نهوها ، مع التنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ورؤساء الوحدات المحلية لرفع اية اشغالات او تجمعات قمامة بمحيط المدارس لمنع انتشار الكلاب الضالة وحفاظا على صحة ابنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس.