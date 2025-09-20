قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

كشف حسين الجوهري مذيع وانفلونسر، عن موقف مؤثر بوفاة شاب مصري في الإمارات بعد وصوله من السفر بساعات.

وكتب الجوهري عبر حسابه على فيسبوك: “جالي تليفون من أحد أصدقائي المقربين، بيقولي في شاب مصري جاري مات عندك في الامارات يا حسين شوف الموضوع…اتصدمت لما عرفت انه مات في أول يوم له في البلد! يعني نزل من الطيارة، نام.. ومات”.

وتابع: “سبحان الله وما تدري نفس بأي أرض تموت! الورقة اللي قدامكم دي، القنصلية المصرية، فتحت مخصوص بعد ما قفلت ونزلت الموظفين، علشان يطلعوهالي!”.

وأضاف: “أكتر من ٥ أيام بخلص إجراءات لشخص مشوفتوش قبل كدا، واهله عملولي توكيل وهما ميعرفونيش الا عن طريق صديقي وكمان ادخل التلاجة أتعرف عليه، وأنا معرفوش… وأقولوا إطمن، أنا اسمي فلان، وجاي هنا أساعدك تروح لأهلك لانهم مستنينك”.

واستطرد: “كل اللي حواليا لما أحكيله قصته، يبقي عاوز يقف معايا ويساعد، محدش مصدق إن الشاب دا لسه أول يوم له في البلد قلبي وجعني عليه، حتي القنصلية والسفير المصري لما كلمتهم علشان نخلص إجراءاته، أول ناس كانوا بيجروا معايا!”.

واختتم الجوهري: “شخص كان جاي يبدأ حياة واحلام جديدة… ملحقش حتى ينام ويصحي، ورجع لأهله في تابوت، ادعوله بالرحمة”.