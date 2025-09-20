قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
أخبار البلد

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

سارة عبد الله

كشف حسين الجوهري مذيع وانفلونسر، عن موقف مؤثر بوفاة شاب مصري في الإمارات بعد وصوله من السفر بساعات.

وكتب الجوهري عبر حسابه على فيسبوك: “جالي تليفون من أحد أصدقائي المقربين، بيقولي في  شاب مصري جاري مات عندك في الامارات يا حسين شوف الموضوع…اتصدمت لما عرفت انه مات في أول يوم له في البلد! يعني نزل من الطيارة، نام.. ومات”. 

وتابع: “سبحان الله وما تدري نفس بأي أرض تموت! الورقة اللي قدامكم دي، القنصلية المصرية، فتحت مخصوص بعد ما قفلت ونزلت الموظفين، علشان يطلعوهالي!”.

وأضاف: “أكتر من ٥ أيام بخلص إجراءات لشخص مشوفتوش قبل كدا، واهله عملولي توكيل وهما ميعرفونيش الا عن طريق صديقي وكمان ادخل التلاجة أتعرف عليه، وأنا معرفوش… وأقولوا إطمن، أنا اسمي فلان، وجاي هنا أساعدك تروح لأهلك لانهم مستنينك”.

واستطرد: “كل اللي حواليا لما أحكيله قصته، يبقي عاوز يقف معايا ويساعد، محدش مصدق إن الشاب دا لسه أول يوم له في البلد قلبي وجعني عليه، حتي القنصلية والسفير المصري لما كلمتهم علشان نخلص إجراءاته، أول ناس كانوا بيجروا معايا!”.

واختتم الجوهري: “شخص كان جاي يبدأ حياة واحلام جديدة… ملحقش حتى ينام ويصحي، ورجع لأهله في تابوت، ادعوله بالرحمة”.

