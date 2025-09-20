قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أجواء احتفالية في اليوم الأول للدراسة ومحافظ الغربية يشيد بالاستعدادات

طلاب وطالبات الغربية
طلاب وطالبات الغربية
الغربية أحمد علي

الغربية تفتح أبواب مدارسها اليوم على وعدٍ بعام دراسي يحمل الأمل لأبنائها ويصنع المستقبل بسواعدهم، حيث شهدت المحافظة أجواء احتفالية مبهجة مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، واستقبلت مدارس الغربية البالغ عددها 744 مدرسة نحو 127 ألفًا و199 طالبًا وطالبة من الصف الأول بجميع المراحل ونوعيات التعليم العام والفني، داخل الإدارات التعليمية العشر والمدارس التي تعمل بنظام الفترتين. ووفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، يتم إلحاق بقية الطلاب تدريجيًا خلال الأسبوع الأول من الدراسة، على أن تبدأ غدًا الدراسة بكامل طاقتها في باقي مدارس المحافظة وعددها 2735 مدرسة تضم ما يزيد على مليون و179 ألفًا و589 طالبًا وطالبة.

تحرك عاجل 

وأعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن سعادته بما شهده اليوم من انتظام في سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن المشهد الاحتفالي في المدارس يعكس الجهد المبذول من جميع الأجهزة التنفيذية والتعليمية لتأمين بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي. وأوضح المحافظ أنه اطمأن على جاهزية المدارس من الناحية الفنية والإدارية، سواء من حيث صيانة المباني وتجهيز الفصول وتوفير الكتب الدراسية والمعلمين، أو من حيث الإجراءات التنظيمية التي تضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد محافظ الغربية أن ملف التعليم يحظى بأولوية كبرى باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها لن تدخر جهدًا في تهيئة المناخ المناسب للطلاب والمعلمين على حد سواء، حتى يكون العام الدراسي الجديد عامًا ناجحًا على كافة المستويات. وأضاف أن مشاركة الطلاب وأولياء الأمور في الأجواء الاحتفالية التي شهدتها المدارس اليوم تعكس وعي المجتمع بأهمية التعليم وتبث روحًا إيجابية تبعث على التفاؤل.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية داخل المدارس خلال الفترة المقبلة، لضمان الانضباط الكامل وانتظام العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية ستظل دائمًا داعمة لكل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم وتخريج أجيال قادرة على صناعة مستقبل أفضل للوطن.

تجهيز الفصول 

كما أكد الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن اليوم الأول من العام الدراسي شهد أجواء مبهجة

وتنظيمًا دقيقًا داخل المدارس، مشيرًا إلى أنه قام بجولات ميدانية موسعة بعدد من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على حضور الطلاب والمعلمين وتوافر الكتب الدراسية منذ اليوم الأول.

 وأضاف وكيل الوزارة أن جميع الإدارات التعليمية العشر التزمت بخطة الاستعدادات المسبقة التي وضعتها المديرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لضمان بداية قوية للعام الدراسي، مشيدًا بالتعاون الكبير من أولياء الأمور وحرصهم على مشاركة أبنائهم فرحة أول أيام الدراسة.

اخبار محافظة الغربية تجهيزات انطلاق العام الدراسي الغربية مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

ترشيحاتنا

القهوة

لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

بالصور

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد