أجواء احتفالية في اليوم الأول للدراسة ومحافظ الغربية يشيد بالاستعدادات

الغربية تفتح أبواب مدارسها اليوم على وعدٍ بعام دراسي يحمل الأمل لأبنائها ويصنع المستقبل بسواعدهم، حيث شهدت المحافظة أجواء احتفالية مبهجة مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، واستقبلت مدارس الغربية البالغ عددها 744 مدرسة نحو 127 ألفًا و199 طالبًا وطالبة من الصف الأول بجميع المراحل ونوعيات التعليم العام والفني، داخل الإدارات التعليمية العشر والمدارس التي تعمل بنظام الفترتين. ووفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، يتم إلحاق بقية الطلاب تدريجيًا خلال الأسبوع الأول من الدراسة، على أن تبدأ غدًا الدراسة بكامل طاقتها في باقي مدارس المحافظة وعددها 2735 مدرسة تضم ما يزيد على مليون و179 ألفًا و589 طالبًا وطالبة.

وأعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن سعادته بما شهده اليوم من انتظام في سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن المشهد الاحتفالي في المدارس يعكس الجهد المبذول من جميع الأجهزة التنفيذية والتعليمية لتأمين بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي. وأوضح المحافظ أنه اطمأن على جاهزية المدارس من الناحية الفنية والإدارية، سواء من حيث صيانة المباني وتجهيز الفصول وتوفير الكتب الدراسية والمعلمين، أو من حيث الإجراءات التنظيمية التي تضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وأكد محافظ الغربية أن ملف التعليم يحظى بأولوية كبرى باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها لن تدخر جهدًا في تهيئة المناخ المناسب للطلاب والمعلمين على حد سواء، حتى يكون العام الدراسي الجديد عامًا ناجحًا على كافة المستويات. وأضاف أن مشاركة الطلاب وأولياء الأمور في الأجواء الاحتفالية التي شهدتها المدارس اليوم تعكس وعي المجتمع بأهمية التعليم وتبث روحًا إيجابية تبعث على التفاؤل.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية داخل المدارس خلال الفترة المقبلة، لضمان الانضباط الكامل وانتظام العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية ستظل دائمًا داعمة لكل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم وتخريج أجيال قادرة على صناعة مستقبل أفضل للوطن.

كما أكد الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن اليوم الأول من العام الدراسي شهد أجواء مبهجة

وتنظيمًا دقيقًا داخل المدارس، مشيرًا إلى أنه قام بجولات ميدانية موسعة بعدد من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على حضور الطلاب والمعلمين وتوافر الكتب الدراسية منذ اليوم الأول.

وأضاف وكيل الوزارة أن جميع الإدارات التعليمية العشر التزمت بخطة الاستعدادات المسبقة التي وضعتها المديرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لضمان بداية قوية للعام الدراسي، مشيدًا بالتعاون الكبير من أولياء الأمور وحرصهم على مشاركة أبنائهم فرحة أول أيام الدراسة.