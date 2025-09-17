قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة منية محلة دمنة للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مدرسة منية محلة دمنة للتعليم الأساسى، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والتأكد من توافر كافة الخدمات التعليمية والإدارية داخل المدرسة.

ووجه "المحافظ" مديرة المدرسة بالاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة وفي محيطها، مؤكدًا أن المدرسة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط، بل بيئة تربوية متكاملة تبدأ بتربية النفوس على القيم والأخلاق قبل تلقين المناهج.

كما وجّه "مرزوق" بضرورة توعية الطلاب بالقيم الوطنية وغرس روح الانتماء لديهم، مشيرًا إلى أن حب الوطن والدفاع عنه ليس خيارًا بل هو واجب وطني وديني يجب أن يُغرس في نفوس الطلاب منذ الصغر، حتى يكونوا جيلًا واعيًا قادرًا على خدمة مصر وحمايتها.

وأكد المحافظ أن التعليم هو السلاح الحقيقي لبناء المستقبل، وأن بناء جيل جديد متسلح بالعلم والأخلاق والانتماء هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واختتم "مرزوق" جولته مؤكدًا أنه سيواصل جولاته المفاجئة على مختلف المدارس بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، ومتابعة استعداداتها لضمان سير العملية التعليمية في أفضل صورة ممكنة.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

حكاية بتوقيت 2028

مخرج ما تراه ليس كما يبدو: تعرضا لإرهاق ذهني بسبب تصوير حكايتي بتوقيت 2028 وهند| خاص

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف تستحضر والدها الراحل بصورة بالذكاء الاصطناعي

فيلم الملحد

قبل الملحد وآخر المعجزات.. أفلام منعت من العرض قبل إجازتها

بالصور

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

