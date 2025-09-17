جنازة شعبية في وداع عمر عبد الله لاعب المحلة ومنتخب مصر الأسبق.. صور وفيديو

شيع المئات من الأسر والعائلات من أبناء مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، في مشهد جنائزي مهيب جثمان الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر السابق وسط مشاركة قدامي لاعبي كرة القدم ولفيف من الرياضيين والشخصيات العامة عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الباشا بميدان البندر وسط اتشاح المشاركين حزنا علي رحيله المفاجىء ودفن بمقابر أسرته بطريق الدائرى "المحلة ـ المنصورة " .

جنازة شعبية

وكانت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت شيوع حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب انتشار حالة وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم فريق نادي غزل المحلة وجناحه الطائر في جيل السبعينات الحاصل علي الدوري الممتاز بعد صراع مع المرض .

وأعلنت أسرة لاعب كرة القدم الراحل أنه سيتم تشييع مراسم جثمانه عقب أداء صلاة الظهر اليوم بمسجد عبد الحي خليل باشا بميدان البندر وسط مشاركة نجوم كرة القدم بالوسط الرياضي.

الوداع الاخير

ويعد عمر عبدالله أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي لـ غزل المحلة، وترك بصمة كبيرة في كرة القدم المصرية من خلال مسيرته مع ناديه بعدما قاد زعيم الفلاحين للتتويج بالدوري موسم 1973.

ونعى نادي غزل المحلة عمر عبد الله: «يتقدم المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، وأعضاء المجلس والأجهزة الفنية واللاعبين بخالص التعازي إلى أسرة الراحل الكابتن عمر عبدالله، أسطورة نادي غزل المحلة، ومنتخب مصر السابق».

https://youtube.com/shorts/FOi_kFUPJuM