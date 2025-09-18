بعد الفوز على المحلة.. راحة سلبية ليوم واحد للاعبي المصري

قرر نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز الأخير على غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدٍ الجمعة على ملعبه ببورسعيد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة قوية أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.



استعدادات لمواجهة فاركو

وسيخوض المصري تدريباته المقبلة وسط تركيز على النواحي الفنية والتكتيكية، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر إقامتها في الخامسة مساء الإثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.

ويتطلع الجهاز الفني بقيادة الكوكي للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية، والاستمرار في صدارة جدول الترتيب، خاصة أن اللقاء أمام فاركو يُعد من الاختبارات المهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة هذا الموسم.



المصري يحسم مواجهة المحلة

وكان المصري قد حقق فوزًا ثمينًا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ستاد السويس الجديد. افتتح صلاح محسن التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51.

بينما جاء هدف غزل المحلة الوحيد عبر ركلة جزاء نفذها أحمد شوشة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

صدارة الدوري برصيد 14 نقطة

بفضل هذا الانتصار، رفع المصري رصيده إلى 14 نقطة ليعتلي قمة جدول الدوري الممتاز، متفوقًا على أقرب منافسيه، في حين تجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط احتل بها المركز العاشر.

ويأمل الفريق البورسعيدي في الاستمرار على هذا النسق من الأداء والنتائج، من أجل تثبيت أقدامه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.



