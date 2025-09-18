قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: نتوقع تمويلاً أوروبياً بقيمة 2.9 مليار يورو لشراء أسلحة أمريكية
عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك
وزير الاتصالات: بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة العام المقبل
أكل الشارع السبب.. جمال شعبان يعلن مفاجأة عن إصابة إمام عاشور بفيروس A
خبير: العالم مهدد بالركود بسبب سياسات ترامب.. والذهب الملاذ الآمن
رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025
الدوري المصري.. صافرة وفا تدير مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أوباما يحذر من "منعطف حاسم" في أمريكا بعد مقتل تشارلي كيرك
آلاف المتظاهرين في لندن يحتجون على زيارة ترامب ومواقفه من غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية في زيارة لتعزيز الشراكة التاريخية
الأهلي يدرس فصل الإدارة التنفيذية.. ميدو يكشف التفاصيل
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الفوز على المحلة.. راحة سلبية ليوم واحد للاعبي المصري

المصري
المصري
رباب الهواري

قرر نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز الأخير على غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز. 

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدٍ الجمعة على ملعبه ببورسعيد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة قوية أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.


 استعدادات لمواجهة فاركو

وسيخوض المصري تدريباته المقبلة وسط تركيز على النواحي الفنية والتكتيكية، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر إقامتها في الخامسة مساء الإثنين المقبل على ستاد السويس الجديد. 

ويتطلع الجهاز الفني بقيادة الكوكي للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية، والاستمرار في صدارة جدول الترتيب، خاصة أن اللقاء أمام فاركو يُعد من الاختبارات المهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة هذا الموسم.


 المصري يحسم مواجهة المحلة

وكان المصري قد حقق فوزًا ثمينًا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ستاد السويس الجديد. افتتح صلاح محسن التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51.

 بينما جاء هدف غزل المحلة الوحيد عبر ركلة جزاء نفذها أحمد شوشة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. 

صدارة الدوري برصيد 14 نقطة

بفضل هذا الانتصار، رفع المصري رصيده إلى 14 نقطة ليعتلي قمة جدول الدوري الممتاز، متفوقًا على أقرب منافسيه، في حين تجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط احتل بها المركز العاشر.

ويأمل الفريق البورسعيدي في الاستمرار على هذا النسق من الأداء والنتائج، من أجل تثبيت أقدامه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.


 

المصرى البورسعيدي اخبار المصرى اخبار الرياضة دورى نايل غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

المصري

بعد الفوز على المحلة.. راحة سلبية ليوم واحد للاعبي المصري

الزمالك

لا يعيش أفضل حالاته.. نادر السيد ينتقد أداء الزمالك رغم النتائج الجيدة

الاهلي

عبدالقادر يدخل حسابات عماد النحاس لمباراة سيراميكا كليوباترا.. والشحات بديلًا لزيزو

بالصور

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد