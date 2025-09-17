قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية ينعى أسطورة غزل المحلة الكابتن عمر عبد الله: بطل خالد ورمز كروي سيبقى في ذاكرة مصر

الغربية أحمد علي

نعى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ببالغ الحزن والأسى، وبالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية، الكابتن عمر عبد الله، أسطورة غزل المحلة وأحد أعمدة الجيل الذهبي للنادي، ومدير قطاع الناشئين السابق، ولاعب منتخب مصر السابق، الذي رحل عن عالمنا إثر وعكة صحية مفاجئة، تاركًا خلفه مسيرة عطاء ستظل خالدة في سجلات الكرة المصرية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن اسم الكابتن عمر عبد الله سيظل محفورًا بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة، فقد كان نجمًا استثنائيًا رفع راية المحلة عاليًا، وأحد العلامات المضيئة التي صنعت أمجاد غزل المحلة وجعلت منه قلعة كروية يذكرها الجميع بكل فخر، كما ترك بصمة لا تُمحى في قطاع الناشئين من خلال دوره التربوي الكبير في صناعة أجيال حملت الراية من بعده.

تحرك جهات التنفيذية 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن رحيل هذه القامة الرياضية يمثل خسارة كبيره للكرة المصرية، إذ فقدنا أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ولجماهير نادي غزل المحلة وللوسط الرياضي بأسره، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اخبار محافظة الغربية نعي كابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد