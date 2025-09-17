محافظ الغربية ينعى أسطورة غزل المحلة الكابتن عمر عبد الله: بطل خالد ورمز كروي سيبقى في ذاكرة مصر

نعى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ببالغ الحزن والأسى، وبالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية، الكابتن عمر عبد الله، أسطورة غزل المحلة وأحد أعمدة الجيل الذهبي للنادي، ومدير قطاع الناشئين السابق، ولاعب منتخب مصر السابق، الذي رحل عن عالمنا إثر وعكة صحية مفاجئة، تاركًا خلفه مسيرة عطاء ستظل خالدة في سجلات الكرة المصرية.

وأكد محافظ الغربية أن اسم الكابتن عمر عبد الله سيظل محفورًا بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة، فقد كان نجمًا استثنائيًا رفع راية المحلة عاليًا، وأحد العلامات المضيئة التي صنعت أمجاد غزل المحلة وجعلت منه قلعة كروية يذكرها الجميع بكل فخر، كما ترك بصمة لا تُمحى في قطاع الناشئين من خلال دوره التربوي الكبير في صناعة أجيال حملت الراية من بعده.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن رحيل هذه القامة الرياضية يمثل خسارة كبيره للكرة المصرية، إذ فقدنا أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ولجماهير نادي غزل المحلة وللوسط الرياضي بأسره، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.