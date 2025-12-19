مستمرة على مدار 77 عامًا.. وزير الخارجية يتحدث عن لقائه بنظيره الروسي بشأن غزة

أكد وزير الخارجية بدرعبد العاطي، أن الأوضاع الراهنة في فلسطين لا يمكن أن تسير على هذا الحال، وأن الأوضاع الفلسطينية على مدار 77 عامًا غير مستقرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه يعرب عن المواقف التي تتخذها روسيا، وأنه تم الاتفاق على أن الأوضاع في غزة لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل بأي حال من الأحوال.

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

لافروف يصل القاهرة



وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية أن الاجتماع من المقرر أن يجمع وزراء خارجية ورؤساء وزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية لجمعيات التكامل في أفريقيا.

وأضافت "سبوتنيك" أن المؤتمر سيناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على عدد من القضايا.



