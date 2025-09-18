قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمته الصحية.. ياسمين حافظ تدعم زوجها إمام عاشور بطريقتها
زيلينسكي: نتوقع تمويلاً أوروبياً بقيمة 2.9 مليار يورو لشراء أسلحة أمريكية
عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك
وزير الاتصالات: بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة العام المقبل
أكل الشارع السبب.. جمال شعبان يعلن مفاجأة عن إصابة إمام عاشور بفيروس A
خبير: العالم مهدد بالركود بسبب سياسات ترامب.. والذهب الملاذ الآمن
رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025
الدوري المصري.. صافرة وفا تدير مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أوباما يحذر من "منعطف حاسم" في أمريكا بعد مقتل تشارلي كيرك
آلاف المتظاهرين في لندن يحتجون على زيارة ترامب ومواقفه من غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية في زيارة لتعزيز الشراكة التاريخية
الأهلي يدرس فصل الإدارة التنفيذية.. ميدو يكشف التفاصيل
أخطاء فادحة.. غزل المحلة يصدر بيانا ضد قرارات حكم مباراة المصري

أصدر نادي غزل المحلة، بيانًا رسميًا، ضد قرارات محمود بسيوني حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي، في الدوري المصري الممتاز.


ووقع غزل المحلة في فخ الهزيمة أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن الجولة السابعة من الدوري.

وجاء بيان المحلة كالآتي:«يعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن بالغ استيائه من الفضيحة التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام النادي المصري، والتي كان حكم الساحة محمود بسيوني وطاقم تقنية الفيديو طرفًا رئيسيًا فيها، في مشهد أعاد إلى الأذهان الكارثة التحكيمية التي ارتكبها الحكم ذاته في مباراة الزمالك بالموسم الماضي، بما تضمنته من أخطاء فادحة وتداعيات أدت لإيقافه».

وتابع البيان لقد شهدت المباراة سلسلة من القرارات غير المقبولة، أبرزها:- التغاضي عن منح مدافع النادي المصري البطاقة الصفراء الثانية والطرد عند احتساب ركلة الجزاء المحتسبة لنادي غزل المحلة في الشوط الأول، إلغاء هدف صحيح أحرزه اللاعب أحمد شوشة في الشوط الثاني بداعي التسلل، رغم أن الإعادة التلفزيونية أثبتت صحته بشكل قاطع.

وأضاف بيان المحلة:«احتساب ركلة جزاء ضد غزل المحلة رغم أن الكرة اصطدمت بذراع اللاعب وهي ملاصقة لجسده ومن مسافة قصيرة جدًا، وهي حالة لا تُحتسب بموجب أخر تحديث بقانون اللعبة، في الوقت الذي تم فيه التغاضي عن واقعة مطابقة تمامًا في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب».

وواصل:«تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة في اللحظات الأخيرة بعد تدخل صريح ضد اللاعب عماد ميهوب أعقبه لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء، إن تكرار مثل هذه الكوارث التحكيمية، في ظل وجود تقنية الفيديو، يمثل إهانة مباشرة لمبدأ العدالة الكروية، ويكشف عن خلل خطير يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة».

واختتم البيان:«ويؤكد مجلس الإدارة أنه لن يقف صامتًا أمام هذا الظلم البيّن، مطالبًا لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة بحق الحكام المتسببين في هذه المهزلة، حفاظًا على نزاهة المسابقة واستعادة ثقة الجماهير، كما يعلن نادي غزل المحلة بشكل واضح وقاطع أنه لن يخوض أي مباراة مستقبلية يكون محمود بسيوني طرفًا في طاقمها التحكيمي، وذلك صونًا لحقوق النادي وحفاظًا على مبادئ العدالة والشفافية».

