المصري يهزم غزل المحلة ويتصدر الدوري مؤقتا

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق "الفلاحين" هذا الموسم.

أهداف مباراة غزل المحلة والمصري

صلاح محسن سجل هدفي المصري في الدقيقتين (4 و51).

أحمد شوشة أحرز هدف غزل المحلة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

سيطر المصري على مجريات اللعب، وأهدر لاعبوه عدة فرص محققة عن طريق صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم، حيث تصدى القائم لأكثر من محاولة خطيرة.

غزل المحلة اكتفى بالجانب الدفاعي مع بعض المحاولات الهجومية المحدودة.

الحكم ألغى هدفًا للمحلة سجله أحمد شوشة بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR).

ترتيب الفريقين بعد المباراة

المصري البورسعيدي: يتصدر جدول الدوري برصيد 14 نقطة.

غزل المحلة: يتراجع إلى المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

غزل المحلة – علاء عبد العال

حراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: أحمد شوشة – أحمد العش – عموري – يحيى زكريا.

الوسط: معاذ عبد السلام – رشاد العرفاوي – مودري توريه – محمود نبيل.

الهجوم: سعيدي كيبو – محمد جريندو.

المصري البورسعيدي – نبيل الكوكي

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – خالد صبحي – حسن علي.

الوسط: محمد مخلوف – بونور موجيشا – عبد الرحيم دغموم – عمر الساعي – منذر طمين.

الهجوم: صلاح محسن.