قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
فيفا يحدد موعد مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال
توقعات بمكاسب جديدة للذهب مع اجتماع الفيدرالي.. اعرف التفاصيل
أحمد موسى محذرا: بوادر لانهيار كل اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط
مدبولي: إعادة إحياء منطقة وسط البلد قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري
أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية شريكة نتنياهو وهدفها تهجير أهالي غزة
أحمد موسى: نتنياهو مجرم حرب.. ويهدد السلام في الإقليم كله
رئيس الوزراء: القطاع الخاص يشارك معنا في تطوير منطقة وسط البلد مع الحفاظ على طابعها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض

كابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة
كابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شيوع حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب انتشار حالة وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم فريق نادي غزل المحلة وجناحه الطائر في جيل السبعينات الحاصل علي الدوري الممتاز بعد صراع مع المرض .

تفاصيل الوفاة


واعلنت أسرة لاعب كرة القدم الراحل أنه سيتم تشييع مراسم جثمانه عقب أداء صلاة الظهر غدا بمسجد عبد الحي خليل باشا بميدان البندر وسط مشاركة نجوم كرة القدم بالوسط الرياضي.

ويعد عمر عبدالله أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي لـ غزل المحلة، وترك بصمة كبيرة في كرة القدم المصرية من خلال مسيرته مع ناديه بعدما قاد زعيم الفلاحين للتتويج بالدوري موسم 1973.

تاريخ اللاعب الراحل 

ونعى نادي غزل المحلة عمر عبد الله: «يتقدم المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، وأعضاء المجلس والأجهزة الفنية واللاعبين بخالص التعازي إلى أسرة الراحل الكابتن عمر عبدالله، أسطورة نادي غزل المحلة، ومنتخب مصر السابق».

اخبار محافظة الغربية نادي غزل المحلة وفاة كابتن عمر عبد الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

الزواج

حكم من طلقت أمه لإعفاء نجلها من الخدمة العسكرية ثم الزواج عرفيا؟ أستاذ بالأزهر يجيب

الدكتور عمرو الورداني

حكم طهارة الكلاب.. عمرو الورداني يحسم الجدل

المعاهد الأزهرية

مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026

بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
أكرم حسني
أكرم حسني

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

المزيد