وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شيوع حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب انتشار حالة وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم فريق نادي غزل المحلة وجناحه الطائر في جيل السبعينات الحاصل علي الدوري الممتاز بعد صراع مع المرض .

تفاصيل الوفاة



واعلنت أسرة لاعب كرة القدم الراحل أنه سيتم تشييع مراسم جثمانه عقب أداء صلاة الظهر غدا بمسجد عبد الحي خليل باشا بميدان البندر وسط مشاركة نجوم كرة القدم بالوسط الرياضي.

ويعد عمر عبدالله أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي لـ غزل المحلة، وترك بصمة كبيرة في كرة القدم المصرية من خلال مسيرته مع ناديه بعدما قاد زعيم الفلاحين للتتويج بالدوري موسم 1973.

تاريخ اللاعب الراحل

ونعى نادي غزل المحلة عمر عبد الله: «يتقدم المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، وأعضاء المجلس والأجهزة الفنية واللاعبين بخالص التعازي إلى أسرة الراحل الكابتن عمر عبدالله، أسطورة نادي غزل المحلة، ومنتخب مصر السابق».